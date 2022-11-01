 

В Харківській області знищена колона ворожої техніки

  1. 01.11.2022
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Сили оборони завдяки аеророзвідці Національної гвардії України завдали російським окупантам великих втрат. Про це сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба НГУ, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик монтований з приблизно десятка епізодів. На кадрах, знятих нашими захисниками з землі, показані розбиті «Газель» з маркуванням Z і бронетранспортер, два трупи інтервентів, трофейні снаряди.

Також показані кадри, зняті операторами безпілотних літальних апаратів: обстріл двох танків з незрозумілим результатом, пряме влучення артилерії в ворожий танк, влучний скид гранати на двигун танка в капонірі, ще одне пряме влучення в якусь бронетехніку в посадці.

На відео помітна вивіска села Ківшарівка – це Харківська область південніше Куп’янська.

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