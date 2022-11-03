В Горлівці прогреміли потужні вибухи

Минулої ночі Збройні сили України знищили бази російських окупантів, які вони облаштували в будівлях концерну «Стірол», який розташовується в південній частині Горлівки Донецької області.

Про це сьогодні повідомив гауляйтер міста Іван Приходько, оприлюднивши відповідні фотографії.

З його слів, по адміністративній будівлі «Стірола» прилетіли три снаряди, які пробили дах і перекриття між поверхами з четвертого по перший. Це підпадає під характеристики високоточних снарядів GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, MARS II чи «М270».

А медико-санітарну частину «Стірола» зруйнували ще два снаряди. Оскільки Горлівка прифронтове місто, не можна виключати й роботу високоточної артилерії.

Звісно, Іван Приходько не згадує про втрати загарбників.