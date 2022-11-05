В Донецьку прогремів потужний вибух

В окупованому Донецьку пролунали декілька вибухів. В Мережі з’явились відповідні відео.

Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомляє, що «Окупанти в Донецьку прямо зараз масово летять на концерт до кобзона. Подробиці згодом».

В свою чергу, проросійські ресурси роблять акцент на тому, що ніби то був вибух біля Універмагу «Райдуга» в Ленінському районі. Правда, показують лише скло і якесь сміття на дорозі, без інших підтверджень.

Що стосується відеозаписів з вибухом, то поки що не зрозуміло, де конкретно він стався.