В Чехії здетонував боєприпас, є постраждалі

У дружній до України Чехії сталася ЧП — на військовому полігоні Лібава вибухнув невідомий боєприпас. Внаслідок цього є постраждалі, повідомила Чеська армія в соцмережі Х.

«Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас», — ідеться в повідомленні військових.

Там також додали, що внаслідок події є постраждалі.

«Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція», — додали в армії.

Раніше повідомлялося, що слідство в Чехії підтвердило, що вибухи на військових складах у Врбетику в 2014 році влаштували співробітники ГРУ, які також робили замах у Солсбері у Великобританії на подвійного агента Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, Чехія звинуватила Росію у вибуху складів боєприпасів у Врбетіцах в 2014 році. Після підриву арсеналу між країнами різко погіршилися відносини. Також Прага зажадала відшкодування від Москви. Пізніше стало відомо, що на скаладах у Врбетіцах зберігалася зброя для України.

Серію вибухів та отруєнь, які ГРУ організовувало в Європі, координувала сімейна пара – Микола та Олена Шапошникови, які у 1990-х отримали політпритулок у Чехії. Про це йдеться у розслідуванні The Insider, яке оприлюднено у квітні 2024 року.

Після того, як подружжям зацікавилися чеські слідчі, Микола став зловживати алкоголем та помер у лютому від серцевого нападу, пише видання. Олена Шапошнікова проживає в Греції і заявляє, що її переслідують «через російське коріння».