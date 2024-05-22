 

В Часовому Яру окупанти вперлися в першу лінію фортифікацій ЗСУ

  1. 22.05.2024
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Російські окупанти прорвалися до каналу «Сіверський Донець – Донбас» в районі Часового Яру, однак не можуть його форсувати через фортифікаційні споруди Сил оборони на західному березі.

Також загарбники вказують на те, що нашим гармашам в цьому районі підвезли снаряди, через що запрацювала українська артилерія. Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» об 11:34 повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Серед іншого, це підтверджує, що досі загарбники на своєму шляху від Бахмута до Часового Яру не зустрічалися ні з нашими серйозними фортифікаційними спорудами, ні з нашим адекватним артилерійським вогнем.

Нагадаємо, за останні тижні ворог окупував значну територію між сусідніми містечками, минулої доби закріпився на східній околиці Часового Яру, а сьогодні продовжує масований штурм.

До речі, вчора Алекс повідомив, що поступово покращується забезпечення Сил оборони снарядами і безпілотними літальними апаратами, однак їх все ще гостро бракує:

«По снарядам спостерігається позитивна динаміка поки в артилерійських бригадах: зі слів пацанів, їх нормально так залутали снарядами та крилами. Тому працювати є чим, зокрема на півдні хлопці прям дуже добре гатять по оркам. В механізованих бригадах не все так гладенько, проте є підстави вважати, що на літо і тут будуть закриті потреби».

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