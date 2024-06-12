В центрі Донецька пролунали потужні вибухи

Сьогодні (приблизно о 10:10) в центрі окупованого з 2014-го року Донецька пролунали потужні вибухи, після яких в небо піднялися великі «гриби» пилу й диму, про що масово повідомляють в соціальних мережах місцеві жителі.

Підтверджують подію, як місцевий український патріот і відомий блогер «Necro Mancer», так і гауляйтер міста Олексій Кулемзін. Однак на момент написання цих рядків подробиці невідомі.

Натомість люди вказують, що чули перед вибухами ревіння сирени повітряної тривоги. А після них в сусідньому окупованому містечку Ясинувата (північніше Донецька) зникла електроенергія. Там скиданням боєприпасу безпілотником пошкоджено систему електропостачання міста.

«Прильоти» були на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. У тих краях знаходиться, наприклад, «управління ФСБ з ДНР». Однак куди саме були удари, на даний момент інформації немає», – пише про вибухи у Донецьку видання «Новости Донбасса».