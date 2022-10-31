В центрі Донецька лунають потужні вибухи

Сьогодні після обіду в центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи. Спочатку про це в 14:27 повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», спираючись на повідомлення місцевих мешканців та рашистських пропагандистів: «Бавовна у центрі Донецька. Мінімум 2 вибухи пролунали».

Згодом про це стали повідомляти російські засоби масової інформації. Наприклад, «ТАСС» вказує, що було вже сім вибухів. Але, як мінімум, сьомий стався в кількох кілометрах від центра міста.

Місцеві мешканці виклали в соціальні мережі фотографії порівняно невеликого задимлення та відео, на якому чути один вибух.

Донецьк залишається прифронтовим містом. Тут по об’єктам окупантів регулярно прилітають високоточні снаряди від Збройних сил України. Крім того, самі російські військові обстрілюють місто, щоб підтримувати пропаганду про начебто погану Україну.