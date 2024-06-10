В Астраханській області РФ знищені ЗРК «С-300» і «Панцир-1С»

Під час нещодавньої атаки по військовому аеродрому біля міста Ахтубінськ Астраханської області РФ були вражені не лише один чи два сучасні і круті винищувачі «Су-57» російських окупантів, про що повідомлялося раніше, а й деякі інші «жирні» цілі.

Мова про зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-1С» і ЗРК «С-300». Одна з цих систем протиповітряної оборони знищена повністю, друга сильно пошкоджена, але її спробують відремонтувати.

Про це сьогодні повідомляють деякі рашистські «воєнкори» з посиланням на анонімні джерела в генеральному штабі ЗС РФ і командуванні військово-космічних сил.

А от «Су-57» пошкоджений начебто «лише» один, зате серйозно. Не зрозуміло, чи вдасться його полагодити. В найкращому для окупантів випадку ремонт займе пів року.

Також з певним сумнівом вказується версія про те, що удар по Ахтубинську було завдано невидимими для протиповітряної оборони дронами-камікадзе, які неможливо збити засобами протиповітряної оборони. Але навряд чи такі існують. Навіть якщо їх не бачать РЛС, то помічають й чують кулеметники й зенітники…