В Афганістані жінкам заборонили розмовляти у громадських місцях

В Афганістані таліби видали закон, який забороняє жінкам розмовляти у громадських місцях та показувати обличчя, передає Associated Press.

У середу, 21 серпня, міністерство «пропаганди чесноти та запобігання пороку» опублікувало свої закони, які стосуються таких аспектів повсякденного життя, як громадський транспорт, музика, гоління та святкування.

Вони викладені у 114-сторінковому документі з 35 статтями, з яким ознайомилося Associated Press, і є першою офіційною декларацією законів про пороки та чесноти в Афганістані після захоплення влади талібами. Ці закони передбачають покарання, як-от попередження або арешт.

У статті 13, що стосується жінок йдеться про те, що жінка зобов’язана весь час прикривати своє тіло в публічних місцях і що прикриття обличчя має важливе значення, щоб уникнути спокуси та спокуси інших. Одяг не повинен бути тонким, облягаючим або коротким.

Жінки повинні прикриватися перед усіма незнайомими чоловіками, включаючи мусульман, і перед усіма немусульманами, щоб уникнути розбещення. Жіночий голос вважається інтимним, тому його не можна чути під час співу, декламації чи читання вголос на публіці. Жінкам забороняється дивитися на чоловіків, з якими вони не пов’язані кровною або шлюбною спорідненістю, і навпаки.

Нагадаємо, минулого року в Афганістані жінкам заборонили відвідувати національний парк. Талібанський міністр заявив, що «огляд визначних пам’яток не обов’язковий для жінок».

Перед цим таліби наказали закрити в Афганістані усі салони краси. А з позаминулої весни виходити з дому афганські жінки можуть тільки якщо у них є «важливі справи», і лише у бурці, інакше вони повинні перебувати в приміщенні.

«Вони повинні носити чадорі (бурку), оскільки це традиційно і шанобливо. Ті жінки, які не надто старі або молоді, повинні закривати обличчя, крім очей, відповідно до директив шаріату, щоб уникнути провокацій при зустрічі з чоловіками-махрамами», — цитувало AFP текст розпорядження від 7 травня 2022 року.

У розпорядженні також зазначається, що жінкам краще залишатися вдома, якщо вони не мають важливих справ поза ниим. За невиконання припису з боку жінки її чоловікові чи батькові загрожує ув’язнення. Санкції зачеплять також жінок-держслужбовців. Якщо вони не носитимуть бурку, їх можуть звільнити.

Бурка – це верхній жіночий одяг в ісламі, що повністю покриває тіло та обличчя, а на місці очей передбачена тонка сітка для того, щоб можна було бачити.

Незважаючи на відсутність міжнародного визнання, делегації «Талібану» вже відвідували Росію, Іран, Катар, Пакистан, Китай та Туркменістан у спробах налагодити офіційні відносини.

Західні країни відмовляються визнати владу талібів через побоювання, що ті повторять жорстокість, яку вони чинили, перебуваючи при владі в Афганістані з 1996 до 2001 року.