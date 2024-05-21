 

Усика відсторонили від боксу через травму

  1. 21.05.2024
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Олександра Усика тимчасово відсторонили від боксу. Таке рішення стосовно абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі прийняла Британська комісія з питань боксу.

За інформацією порталу BoxRec, боксерську ліцензію українця призупинено до 2 липня поточного року.

Причини такого рішення не називаються, проте, ймовірно, це запобіжний захід у зв’язку з ушкодженнями, яких Усик зазнав у своєму останньому бою проти Тайсона Ф’юрі.

Зазначимо, що ліцензію Усика має бути відновлено одразу, як тільки український боксер та його команда доведуть, що спортсмен вже відновився від травм. Для цього Усику буде призначено додатковий медогляд.

Після бою з Ф’юрі Усик одразу відвідав лікарню, де йому наклали шви через невеличке розсічення. Також неофіційно повідомлялося, що була підозра на перелом щелепи, однак дослідження цього не підтвердило…

Взагалі рішення про призупинення ліцензії на півтора місяці дещо дивне, адже боксери не виходять на ринг через такий короткий термін за визначенням. Тим паче, якщо вони мають якусь травму…

Нагадаємо, перемога Усика над Ф’юрі принесла йому абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі. Бій пройшов усі 12 раундів. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

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