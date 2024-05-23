Усик зніметься із «скалою» Джонсоном у голлівудському фільмі

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  1. 23.05.2024
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Новоспечений абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, схоже, почав думати про те, чим займатиметься на спортивній пенсії. Боксер вже зараз вирішив розпочати акторську кар’єру і зніметься в голлівудському фільмі.

Як повідомляє IMBD, українець візьме участь у зйомках фільму режисера Бенні Сафді «Машина, що трощить».

Сюжет стрічки розповість про колишню зірку UFC Марка Керре, роль якого зіграє колишній рестлер, а нині зірковий актор Дуейн «скала» Джонсон.

Усик у цьому фільмі зіграє роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який за свою кар’єру двічі бився з Керром. Першого разу він виграв нокаутом, але поєдинок отримав статус «такого, що не відбувся» через заборонені удари, а в другому бою програв одноголосним рішенням суддів.

Прем’єра фільму очікується у 2025 році.

Нагадаємо, в лютому рестлер і зірка Голлівуду Джонсон вирішив повернутися в WWE і вибив з головної події WrestleMania Коді Роудса, який виграв Royal Rumble і претендує на бій з чинним чемпіоном WWE Романом Рейнсом.

Слова Джонсона на Friday Night SmackDown про те, що він битиметься за титул на WrestleMania з Рейнсом, а не з фаворитом Родсом, розлютили фанатів останнього. Ролик цього сегменту став найбільш нелюбимим відео WWE на YouTube, а Скелю навіть освистали під час живого виступу в Теннессі. Відтоді гнів у мережі був спрямований на його старшу доньку, яка заявила, що отримувала погрози смерті від фанатів.

Американський актор Дуейн Джонсон отримає найбільший гонорар за всю історію кінематографа. Про це в липні минулого року  повідомляв NME. За роль у комедійному фільмі він заробить 50 мільйонів доларів, перевищивши 40 мільйонів доларів, отриманих Робертом Дауні-молодшим за фільм Перший месник: Протистояння і Віллом Смітом за стрічку Король Річард.

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