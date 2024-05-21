Усик показав свої кулаки і очі після бою

Великі перемоги не даються за просто так. Ось і наш абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик у бою із британським велетнем Ф’юрі віддав не тільки всі сили, але й частку здоров’я.

У своєму інстаграмі Олександр виклав фото на якому показав, як виглядають його кулаки після важкого протистояння. Стесані кісточки пальців вражають.

На світлині також видно синяки під обома очима, а права брова ще й заклеїна після розсічення.

Нагадаємо також, що наш боксер зламав імплант зуба… Спочатку було побоювання, що в нього перелом щелепи.