УПЦ МП відповіла депутатам Вінницької облради щодо заборони діяльності

У Вінницькій єпархії УПЦ (МП) відреагували на проєкт звернення депутатів обласної ради до президента, парламенту та уряду щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України».

Проєкт зазначеного звернення підтримала профільна комісія. Тепер в сесійній залі за документ пропонують проголосувати депутатському корпусу. Можна припустити, що до такої ініціативи авторів звернення спонукали ситуація навколо митрополита тульчинського Іонафана та митрополита Кіровоградського Іоасафа, які є фігурантами кримінальних проваджень щодо поширення російських наративів та пропаганди.

Натомість у Вінницькій єпархії категорично не згодні з позицією комісії щодо заборони конфесії, яка є «найбільшою релігійною організацією Вінницької області та України». Депутатам вказали, що вона «має назву «Українська Православна Церква».

«Священнослужителі та віряни Української Православної Церкви у Вінницькій області є громадянами України, абсолютна більшість з них народилась на цій землі і всі вони люблять свою Батьківщину. Священнослужителі і віряни УПЦ масово допомагають нашим військовим ЗСУ, а також надають прихисток і допомогу усім постраждалим від агресії Росії. Парафіяни УПЦ на Вінниччині служать у лавах Збройних Сил України, захищаючи нашу країну від ворога. Велика кількість вірян УПЦ працюють у різних сферах і закладах області, допомагаючи своїй країні вистояти під час війни. Ці люди сплачують податки, підтримують економіку країни та області зокрема, проводять активне соціальне служіння, а найголовніше — моляться за весь український багатостраждальний народ і настання миру в Україні. Багато вірян УПЦ свідомо залишаються в Україні під час війни, тому що люблять свою рідну землю і бачать своє майбутнє і майбутнє своїх дітей саме тут. Більшість членів комісії (всього 11), ймовірно, свідомо наводять наклеп на вірних УПЦ», — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Вінницька Єпархія УПЦ.

В єпархії вказують на публічну позицію предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія, який «засудив агресію Росії та дії президента Путіна ще в перший день війни, а окремі депутати — члени вищеназваної комісії Вінницької обласної ради, ймовірно, про це не чули».

«Також і керуючий Вінницькою єпархією митрополит Варсонофій разом з усіма священиками засудили агресію Росії проти України. Жодних «ідеологічно обґрунтовує» не було. Невже на 10-й місяць повномасштабної війни про це не знають депутати, які приймали рішення на комісії? Якщо хтось з вірян чи служителів Української Православної Церкви має антиукраїнську позицію чи порушує закони України — несе особисту відповідальність за свої вчинки і порушення. Офіційна позиція Церква виголошується в рішеннях Священного Синоду чи Собору (Постанова Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року, на якому прийнято новий Статут). Також цей принцип стосується і єпархій. Вінницька_єпархія, як і вся УПЦ, вже неодноразово наголошувала на своїй офіційній позиції», — вказується у повідомленні.