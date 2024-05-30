Український боксер проведе бій у Москві

Боксер середньої ваги з Херсона Дмитро Щербина проведе поєдинок у фашистській Росії.

28-річний спортсмен вирішив не зважати на звірства російських окупантів і візьме участь на шоу в Москві. 10 червня Щербина у столиці терористичної країни боксуватиме проти росіянина Вадима Лубсанова.

Про вчинок боксера з українським паспортом повідомив російський промоушен Dustum Boxing.

Зазначимо, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Щербина перебрався до Німеччині, маючи контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. За цей час херсонець вийшов на ринг 5 разів: 4 — у Німеччині, один — в Ізраїлі.

Загалом, боксер за професійну кар’єру провів 19 боїв, 6 з яких — в Україні. Останній бій в Україні провів у лютому 2021 року. Має 16 перемог, дві поразки і нічию.