Українські дрони завдали великих втрат авіації і ППО окупантів

Атака українських ударних безпілотних літальних апаратів позаминулої ночі мала тяжкі наслідки для військового аеродрому російських окупантів Маринівка на заході Волгоградської області РФ.

Як прокоментував новинний Телеграм-канал Донбас Оперативний: «Руснявого аеродрому «Маринівка», який було атаковано добрими БПЛА, більше немає, – зʼявилися супутникові знімки після атаки Служби безпеки України».

Як повідомлялося раніше, в Маринівці довго горіли і детонували авіаційні бомби, інші боєприпаси та пальне. Але, схоже, агресор встиг підняти в небо свої літаки.

Тим часом американське видання «The Wall Street Journal» оприлюднило цілий матеріал про ефективні атаки українських дронів-камікадзе по російських військових аеродромах останнім часом.

Вони змушують окупантів передислоковувати подалі в тил не лише літаки, але й засоби протиповітряної оборони для захисту аеродромів. Вже зараз через це відмічається зменшення авіаударів інтервентами, адже їх літакам тепер доводиться довше летіти з аеродромів до цілей. А відвід ППО вглиб РФ робить більш безпечною роботу української авіації.

«Нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для (військово-повітряних) сил», — заявив старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк.

Він та інші експерти вказують, що Україна досягла б в рази більшого ефекту, якби Захід дозволив нам бити по ворожим аеродромах своїми ракетами.

Однак не варто недооцінювати й дрони-камікадзе – навіть якщо їх і збивають, вони коштують дешевше засобів ППО, на них витрачених. А головне примушують ворога тримати велику кількість літаків і об’єктів ППО у своєму глибокому тилу.