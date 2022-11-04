 

Українські бійці захопили в бою танк «Т-80»

  1. 04.11.2022
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Бійці підрозділу спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України захопили цілий і навіть заведений танк російських окупантів в районі Вугледара. Відповідне відео пізно ввечері четвертого листопада оприлюднили, зокрема, блогер Анатолій Штефан Штірліц та Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ». Наш захисник пояснює, що це «Т-80».

В свою чергу, спікер Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун у вечірньому зведенні за перших вісімнадцять годин четвертого листопада, зокрема, розповів, що російські окупанти продовжують наступальні дії на Новопавлівському напрямку, та обстрілювали з крупнокаліберної артилерії Павлівку і Вугледар.

Нагадаємо, з великими втратами тихоокеанської морської піхоти агресор зумів потіснити наших захисників в Павлівці під Вугледаром, одначе захопити село не зміг. Там вже тиждень йдуть тяжкі бої.

P.S.: Блогер «blinzka» встановила локацію — трофей захоплено саме в Павлівці.

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