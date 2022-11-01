Українців попередили про погіршення погоди

Перші дні листопада ще будуть по-осінньому теплими, але у другій половині тижня очікуються зміни. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«2 листопада у більшості областей істотних опадів не очікується. Але трохи покапає — невеликий дощ — лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях. Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря: на заході та півдні +12+18 градусів, на півночі +8+12 градусів, у центрі +9+14 градусів, на сході +6+11 градусів. Вітер буде переважно північно-західний, помірний чи невеликий», — написала синоптик.

Також Діденко зазначає, що в Києві в середу, 2 листопада, навряд чи можливі опади, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу. Вночі у столиці буде +3+6 градусів, удень до +10+11 градусів.

«У четвер в Україні дощів стане більше, у другій половині тижня — похолодає. Які дощі, де яка частина буде холоднішою, а яка найтепліша, чи морози будуть — у подальших прогнозах», — резюмувала синоптик.

Тенденція до скорочення весни та осені в Україні почне посилюватись. Зимовий клімат також стане м’якшим у країні. Про це днями заявив керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в інтерв’ю Діловій столиці.

Він зазначив, що осінь та весна в Україні вже скоротилися. Тепер вони тривають у середньому місяць, а суворих зим майже немає.

«Ми переходимо в європейський клімат зими, яка завжди була на території Німеччини, східної Європи. Там завжди: якщо випадає сніг, він полежить день-два, а потім перетворюється на якусь «кашу», тане. Плюс-мінус 5 градусів — така зима в середньому», — розповів Білик.

Зазначимо, що згідно з прогнозами Укргідрометцентру, ймовірність того, що у 2022-2023 pp. на українців чекає зима із затяжними морозами мінімальна.

Синоптики вважають, що можливі короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході і -25 градусів на сході.