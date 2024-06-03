 

Україна зіграла у нічию зі збірною Німеччини

  1. 03.06.2024
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У понеділок, 3 червня, відбувся товариський матч між збірною Німеччини та національною командою України. Зустріч відбулася на стадіоні «Макс-Морлок-Штадіон» у Нюрнберзі. Гру обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Вальтером Альтманом з Австрії. 

Підопічні Сергія Реброва продемонстрували надійну гру в обороні і напогані контратакувальні дії. В результаті матч завершився з рахунком 0:0.

Німці дуже намагалися перемогти в рідних стінах перед домашнім для них Євро. Тим паче, що на грі був присутній канцлер Олаф Шольц. Але наші хлопці вистояли.

Зазначимо, що наприкінці гри Довбик навіть забив, але під час перехоплення м’яча він перебував у положені поза грою.

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