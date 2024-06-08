 

Україна завдала удару по аеродрому Моздок в Росії

  1. 08.06.2024
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Чи не вперше за час російсько-української війни наші ударні безпілотні літальні апарати досягли Північної Осетії-Аланії на Кавказі (близько вісімсот кілометрів до найближчої вільної території України).

Принаймні про це повідомили самі рашисти. Так, міністерство оборони фашистської РФ заявило про знищення одного українського дрону-камікадзе над республікою. А голова регіону Сергій Міняйло стверджує, що були збито три баражуючі боєприпаси.

Він же уточнив, що це сталося у Моздоку, а дрони атакували розташований тут військовий аеродром, з якого злітають винищувачі «МіГ-31К» та бомбардувальники сімейства «Ту», які обстрілюють Україну.

Чекаємо на повідомлення з альтернативних джерел з цього приводу. Адже, швидше за все, рашисти згладжують і прикрашають інформацію…

Атака є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в ГУР МОУ. «Це — планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів», — зазначило джерело.

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