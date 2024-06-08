Україна замовила у Франції потужну радарну систему

Міноборони України замовило у французької Thales Group другу радарну систему ControlMaster 200 (CM200) для потреб протиповітряної оборони. Про це напередодні повідомила пресслужба компанії.

«Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз», – йдеться у повідомленні.

У CM200 входить радар повітряного спостереження Ground Master 200, система радіозв’язку та центр управління ППО ControlView.

Ground Master 200 забезпечує виявлення гелікоптерів, літаків, дронів, крилатих літаків, надводних цілей і навіть артилерії противника.

Радар забезпечує виявлення повітряних цілей на відстані до 250 кілометрів та на висоті до 24 кілометрів.

Ground Master 200 може працювати як незалежний радар повітряного спостереження, так і виступати в ролі радіолокаційної компоненти системи ППО.

У свою чергу ControlView забезпечує керування повітряною обстановкою з можливістю контролювати та координувати вхідні сигнали від ряду датчиків.

Першу таку систему протиповітряної оборони Україна замовила у 2023 році і вона зарекомендувала себе на полі бою.

Системи CM200 інтегруються із зенітними ракетними комплексами SAMP/T, які теж є на озброєнні України.

Україна вже має домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО, також є прогрес по артилерії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу, 8 червня.

Раніше стало відомо, що Україна отримає радари TRML-4D для комплексів IRIS-T. Ці радари забезпечують швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.