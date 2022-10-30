Україна, Туреччина і ООН погодили рух кораблів з зерном

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 14 суден «зерновим коридором». Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє Reuters.

Чесно кажучи, це був єдиний правильний варіант дій у ситуації, що склалася внаслідок демаршу Росії. Треба продовжувати рух кораблів в рамках угоди, незважаючи на «відсутність гарантій безпеки» з боку РФ. Адже небезпеку являє тільки сама Росія, і це знають всі учасники процесу.

Таким чином насправді судам нічого і ніхто не загрожує, окрім РФ. І якщо якийсь корабель буде атакований, то вся провина автоматично буде покладена на Росію. Їй це теж не дуже потрібно, а тому є шанси, що коридор буде нормально працювати. Головне, щоб власники кораблів не боялися…

У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) зазначено, що три делегації також погодилися провести інспекції для 40 суден, що вирушають у понеділок, 31 жовтня.

«Делегації України, Туреччини та ООН погодили план руху на завтра, 31 жовтня, по морському гуманітарному коридору 14 суден — 12, що йдуть з України і два прибувають. Делегація ООН проінформувала делегацію Російської Федерації про переміщення відповідно до встановлених процедур СКЦ», — сказано в повідомленні.

Там уточнили, що відповідно до процедур центру всі учасники координують свої дії зі своїми військовими та іншими органами для забезпечення безпечного проходу комерційних судів у рамках зернової угоди.

У СКЦ додали, що ще шість суден у рамках зернової угоди вийшли з українських портів у неділю, 30 жовтня.

«Сьогодні, 30 жовтня, шість суден, що перевозять 186 426 тонн зерна та інших продуктів харчування, вирушили в рейс, але ще не увійшли до морського гуманітарного коридору», — сказано в повідомленні.