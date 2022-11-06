 

Україна сама ухвалить рішення про переговори, – Штайнмаєр

  1. 06.11.2022
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню, пише Spiegel.

«Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними», — сказав Штайнмаєр.

В кінці жовтня дуже потужну програмну промову Штайнмаєр зробив в палаці Бельвю, який перед цим здійснив візит до України. 

Штайнмаєр поклав всю провину й відповідальність за війну в Європі особисто на президента РФ Путіна. Він пояснив, що хазяїн Кремля абсолютно безпідставно зруйнував безпеку на континенті, наплював на всі правила і норми.

Президент Німеччини також пояснив, чому не можна стояти осторонь у цій війні, а також дуже чітко акцентував на тому, що Украиїна і надалі буде отримувати усю можливу підтримку від Берліну. Мова про зброю, фінанси й політичну складову.

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