Україна сама ухвалить рішення про переговори, – Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню, пише Spiegel.

«Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними», — сказав Штайнмаєр.

В кінці жовтня дуже потужну програмну промову Штайнмаєр зробив в палаці Бельвю, який перед цим здійснив візит до України.

Штайнмаєр поклав всю провину й відповідальність за війну в Європі особисто на президента РФ Путіна. Він пояснив, що хазяїн Кремля абсолютно безпідставно зруйнував безпеку на континенті, наплював на всі правила і норми.

Президент Німеччини також пояснив, чому не можна стояти осторонь у цій війні, а також дуже чітко акцентував на тому, що Украиїна і надалі буде отримувати усю можливу підтримку від Берліну. Мова про зброю, фінанси й політичну складову.