Україна просить ФІФА усунути Іран з ЧМ та виключити зі свого складу РФС

Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень. Серед них — намір звернутися до ФІФА і УЄФА із закликом виключити зі свого складу РФС.

Причиною цього називається намір Росії включити у свої турніри футбольні команди з окупованих територій України.

«Беручи до уваги дії російського футбольного союзу стосовно інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру рфс, Виконком УАФ вирішивзвернутися до ФІФА та УЄФА із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії рфс та застосування щодо рфс найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення рфс зі складу членів ФІФА та УЄФА», — йдеться в рішенні УАФ.

Ще одним своїм рішенням УАФ закликала ФІФА зняти збірну Ірану з семпіонату світу по футболу, який розпочнеться 20 листопада в Катарі.

«Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, Виконком УАФ вирішив звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022», — повідомляє сайт УАФ.

Тут Україна не перша з такою ініціативою. Народ Ірану вже кілька тижнів протестує проти свавілля країни щодо прав жінок. Підтримують народ та футболісти збірної Ірану. Вони закликають ФІФА виключити їхню команду з чемпіонату світу, який 20 листопада розпочнеться у Катарі. Гравці опублікували заяву з проханням призупинити членство місцевої федерації, що автоматично позбавить їх права поїздки до Катару.

Лист гравців опублікувала журналістка Масіх Алінеджад. “ФІФА заборонила Росії взяти участь у міжнародних змаганнях через вторгнення в Україну та порушення прав людини. Ми поважаємо цю позицію ФІФА, і сподіваємося, що вона не зазнає безглуздих вбивств та тортур тисяч невинних цивільних осіб. Ми, іранські спортсмени, просимо вас застосувати те саме рішення щодо Ісламської Республіки Іран”, – йдеться у повідомленні Алінеджад.