Україна повернула 115 полонених захисників

Україна та Росія 24 серпня провели обмін полоненими. З російського полону звільнили 115 українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», зазначив Зеленський

Раніше про те, що Україна та Росія сьогодні планують обміняти 115 полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів повідомляло Reuters з посиланням на представника ОАЕ.

Зазначалося, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Операція України на Курщині поповнила обмінний фонд рекордною кількістю полонених. Переважно, це молоді строковики.

Полонених росіян утримують у камерах з двоярусними ліжками. Деяким від 19 до 21 року. Полонені розповіли британським журналістам про шок, пережитий у зв’язку з нападом українських військ на Курську область. Вони сказали, що все сталося дуже швидко і вони просто здалися. За їхніми спинами ховалися «кадировці». Вони надіються, що їх обміняють на українських військовополонених найближчим часом.

Невелика кількість полонених у камерах були поранені під час боїв. Український офіцер, який займався транспортуванням затриманих з поля бою до українських місць утримання, повідомив, що всім, хто має поранення, надається медична допомога.

Офіційний представник ізолятора сказав, що трохи більше ніж за тиждень там прийняли понад 200 військовополонених.

На запитання, чи планується обмін захоплених Україною осіб на українських військовополонених із російської сторони, офіцер відповів: «Ну, звичайно. Усіх військовополонених треба обміняти».