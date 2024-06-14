Україна отримає рекордний обсяг електрики з Європи

У п’ятницю Україна імпортуватиме з Європи рекордний обсяг електроенергії – майже 32 тисячі МВт·год. Про це повідомило Укренерго 14 червня.

«Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 31 904 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу експорт не відбувається і не передбачається.

У компанії нагадали, що сьогодні обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

За даними Укренерго, станом на ранок через погодні умови на ранок було знеструмлено 3 населені пункти у Сумській області.

З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях.

Нагадаємо, що раніше Україна імпортувала з Європи не більше 27 00 МВт·год на добу. Але два дні тому цей показник був побитий.

За підсумками травня Україна майже вдвічі збільшила імпорт електроенергії і імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год. Найбільший обсіг був отриманий від Угорщини – майже 46%.

Раніше у Міненерго попередили українців про важку наступну зиму. За останні кілька місяців українська енергосистема зазнала найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни.

Дніпровська гідроелектростанція ДніпроГЕС в Запоріжжі в критичному стані внаслідок ракетної атаки РФ по місту вночі в суботу, 1 червня. Про це в той день в ефірі марафону Єдині новини повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні для об’їзду використовується два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так», — йшлося в повідомленні.

Як відомо, 22 березня росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

А 11 квітня цього року російські фашисти майже зруйнували Трипільську ТЕС, яка живила Київську, Черкаську і Житомирську області. Вважалося, що ворог використав ракети Кинджал, але це може бути не так. Росіяни насправді застосували нові крилаті ракети Х-69. Про це свідчать знайдені уламки цієї ракети.