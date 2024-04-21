Україна отримає ATACMS до кінця наступного тижня, – сенатор США

Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер сподівається, що закон про допомогу Україні надійде на підпис президенту США у вівторок або середу, що запустить постачання ракет ATACMS дальнього радіуса дії до України. Про це він заявив в інтерв’ю каналу CBS News у неділю, 21 квітня.

«Я сподіваюся, як тільки це дійде до президента у вівторок або середу, ці відвантаження ATACMS більшої дальності будуть… запущені до кінця тижня», — сказав сенатор.

На уточнювальне запитання, чи будуть це дійсно ATACMS більшої дальності, сенатор відповів: «Я вважаю, що адміністрація була готова в останні пару місяців підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі».

ATACMS — американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників американського Конгресу прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку. Також конгресмени схвалили арешт заморожених активів Росії. Україна може розраховувати на суму до 8 млрд доларів.

Окремо в законі про підтримку було виписано норму про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Правда, там зазначили, що Байден може цього і не робити, але лише якщо змістовно обгрунтує відмову…

Американські військові готові передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 кілометрів). Про це у березні повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Вказано, що раніше у Пентагоні наполягали на тому, щоб армія США зберегла всі свої ракети великої дальності ATACMS для власних потреб.

«Але тепер Пентагон відкритий для надання ATACMS більшої дальності через прогрес в отриманні системи наступного покоління PrSM (Precision Strike Missile – ред.)», – йшлося в публікації.

У листопаді минулого року корпорація Lockheed Martin повідомила, що спільно з армією США успішно випробувала нову ракету PrSM, яка замінить ATACMS. Водночас американські посадовці не сказали, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала.