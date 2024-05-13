Україна експортувала рекордний обсяг лохини

Україна торік встановила історичний рекорд з експорту лохини — понад 4 тис. тонн ягоди у свіжому вигляді. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Такий високий показник на тлі повномасштабної війни та блокування кордону виявився несподіваним навіть для учасників ринку.

За даними продовольчої та сільськогосподарскої організації ООН (ФАО), в Україні дуже багато молодих плантацій лохини (російською — голубіки), тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає природним чином.

«Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування та впровадження. Ну і третій важливий фактор – це зниження внутрішнього попиту після того, як мільйони громадян України були змушені покинути свою країну», — зазначив економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

На руку експортерам також зіграли оптимальні погодні умови та зниження поставок з Перу, яка є найбільшим експортером лохини. Аномальна спека у південноамериканській країні призвела до обвалу експорту і різкого зростання цін на лохину в Європі. Це стало поштовхом до зростання експорту в нестандартний для України період — у серпні-вересні, причому за дуже високою ціною.

Серед факторів успіху українських експортерів лохини на зовнішньому ринку — диверсифікація поставок. Польща перестала бути надійним партнером, тому експорт до цієї країни знизився на 39%. Водночас поставки української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для ягоди з Польщі, зріс у 18 разів. Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі.

Крім того, на 37% зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази — до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. На 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії.

Також з’явилися перші українські компанії-виробники, які стали поставляти лохину безпосередньо в провідні мережі ЄС.