Україна атакувала три російські НПЗ

Минулої ночі у Ставропольському краю РФ ударні безпілотні літальні апарати атакували декілька підприємств нафтопереробної сфери, про що дружно повідомляють місцеві жителі, які відзняли декілька пожеж, та російські засоби масової інформації.

Так, під удар потрапили щонайменше Кущевський, Ільський та Слов’янський нафтопереробні заводи та бітумний завод в Слов’янську-на-Кубані. Тамтешній губернатор Веніамін Кондратьєв заявив про збиття 66 дронів-камікадзе.

Подробиці та наслідки, звісно, ще невідомі. Однак про «часткову призупинку» роботи НПЗ в Слов’янську-на-Кубані вже повідомило керівництво підприємства, вказавши на влучання в установки з переробки нафти.

А от пожежа на Ільському НПЗ, за даними тамтешніх мешканців, була досить швидко загашена.