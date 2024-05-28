Угорщина в ЄС блокує €6,5 млрд для військової допомоги Україні

Стали відомі масштаби ніщивної по відношенню до України політики проросійського уряду Угорщини. Фактично Орбан сприяє вбивствам українців, що здійснює армія фашистської Росії. І це вже далеко не гіперболи. Або ЄС припинить це знущання, або сам рано чи пізно стане жертвою Будапешта.

Дії Угорщини щодо блокування допомоги Україні викликають все більше обурення серед членів Європейського Союзу. Зараз угорські представники блокують виділення 6,5 млрд євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, які потрібні для надання Україні озброєння.

Про це у понеділок, 27 травня, повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що дії Будапешта викликають дискусії серед дипломатів про те, як фонд ЄС можна захистити від вето Угорщини, коли незабаром він отримає черговий приплив готівки від прибутку від заморожених російських активів.

«У мене є сім юридичних документів, які очікують затвердження для мобілізації ресурсів для військової підтримки України. Ця затримка може коштувати людських життів», – прокоментував ситуацію для преси глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто теж виступив перед журналістами та заявив, що Угорщина й надалі буде блокувати будь-яке фінансування військової допомоги Україні, попри різкі заперечення інших країн ЄС.

Проблема полягає у тому, що ЄС не може використовувати кошти на військову допомогу Україні, поки Угорщина це блокує. Причому не допомагає навіть те, що у березні цього року всі 27 країн погодили виділення додаткових коштів до фонду.

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб вже піддала блокування допомоги нищівній критиці: вона заявила, що ЄС не може змиритися з блокадою, оскільки угоди укладають для того, щоб їх дотримуватися.

Зараз Будапешт блокує три транші з Європейського фонду миру по 500 млн євро кожен, а також 5 млрд євро до фонду озброєнь. Це викликає неабияке занепокоєння членів ЄС, оскільки у липні фонд ЄС отримає до 3 млрд євро прибутку від активів РФ. Ці гроші мають піти на придбання озброєння для України. Тому зараз, як сказали виданню джерела, ЄС обговорює механізми захисту рішень від шкідливого впливу проросійської Угорщини – оскільки Греція та Кіпр, які теж протестують, не блокують фонд.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав журналістам, що 41% резолюцій ЄС щодо України був заблокований Будапештом. Окрім того, Будапешт намагається зірвати 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Також Угорщина, скоріше за все, буде намагатися чинити перешкоди переговорам про вступ України до ЄС.

«Майже всі наші обговорення і необхідні рішення ЄС блокуються тільки однією країною. Це зайшло дуже і дуже далеко», – резюмував Ландсбергіс.

Нагадаємо, минулого місяця в Угорщині заявили, що блокуватимуть €2 млрд від ЄС для України.

Також нещодавно Орбан заявив, що Угорщина працює, щоб перевизначити своє членство в НАТО. Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів. Відповідну заяву Орбан зробив в інтерв’ю угорському державному радіо.

«Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО», — сказав він.

У березні фактичний союзник фашистської Росії прем’єр-міністр Угорщини Орбан не втримався від привітання з так званою перемогою на «виборах» в РФ Путіна.

У листі Путіну Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

«Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру», – цитує видання Орбана.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.

Цинізм просто космічних масштабів — він поважає Путіна! Людину, яка розв’язала жахливу війну, на руках якої кров сотень тисяч людей — як українців, так і росіян. І це на тлі того, що практично всі країни ЄС докладають титанічних зусиль, щоб допомогти Україні здолати цього міжнародного злочинця.

Орбан кожним своїм словом і дією, які стосуються України чи Росії, підкреслює, що він на боці агресора. А привітання Путіна з «перемогою на виборах» (головний можливий конкурент був фактично вбитий в колонії) є квінтесенцією неповаги до Євросоюзу і України.