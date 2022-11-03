У ЗСУ назвали ймовірну причину зняття прапора РФ у Херсоні

Зняття російського прапора з адміністративної будівлі у тимчасово окупованому Херсоні може бути як обманний маневр. Про це заявила речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у четвер, 3 листопада.

Вона вважає, що подібні дії російських загарбників – провокація, з метою створити враження, що населені пункти залишені й у них безпечно може заходити ЗСУ.

Військові бачать ситуацію трохи під іншим кутом і відреагують адекватно, запевнила представниця ОК Південь.

За її словами, окупанти готуються до вуличних боїв. Вони розміщують свої підрозділи у будинках мирних жителів Херсона і найближчих населених пунктах. Військові РФ також часто переодягнуті у цивільне.

«Не варто поспішати радіти, потрібно розуміти, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкидання, атаки, які можуть бути розраховані на ослаблення регулярних військ», – пояснила Гуменюк.