 

У ЗСУ назвали ймовірну причину зняття прапора РФ у Херсоні

  1. 03.11.2022
  2. Рубрика:

Зняття російського прапора з адміністративної будівлі у тимчасово окупованому Херсоні може бути як обманний маневр. Про це заявила речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у четвер, 3 листопада.

Вона вважає, що подібні дії російських загарбників – провокація, з метою створити враження, що населені пункти залишені й у них безпечно може заходити ЗСУ.

Військові бачать ситуацію трохи під іншим кутом і відреагують адекватно, запевнила представниця ОК Південь.

За її словами, окупанти готуються до вуличних боїв. Вони розміщують свої підрозділи у будинках мирних жителів Херсона і найближчих населених пунктах. Військові РФ також часто переодягнуті у цивільне.

«Не варто поспішати радіти, потрібно розуміти, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкидання, атаки, які можуть бути розраховані на ослаблення регулярних військ», – пояснила Гуменюк.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

В Керченском проливе горят корабли: появилось видео

21.01.2019 - 19:00
По последним данным, из-за пожара на судах в Керченском проливе погибли 10 человек. Люди, спасаясь, прыгали за борт в воду… В основном, на судах были граждане Индии и Турции. Известно, ...
читать

Американец нокаутировал Харитонова мощным ударом между ног: видео

16.02.2019
Американец Мэт Митрион ударом ногой ...
читать

В Киеве фура влетела в маршрутку с людьми, опубликовано видео

28.01.2018
Сегодня утром в Киеве произошла ...
читать

В США игрок забил гол «ножницами» из-за пределов штрафной, видео

28.10.2021
В матче чемпионата США по ...
читать