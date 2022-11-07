 

У Зеленського назвали умови переговорів із РФ

  1. 07.11.2022
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Останніми днями в західних ЗМІ з’являлися повідомлення, що начебто США просили Київ дати світу сигнал щодо готовності переговорів з Росією. Це потрібно не для того, щоб розпочинати переговори, а для зняття напруження в низці країн, які розраховують на дипломатію.

І ось сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від переговорів із Росією, але РФ спершу має вивести свої війська з території України. По суті це саме Україна декларує вже декілька місяців поспіль.

«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі – все інше», — зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів і спілкуватиметься з наступним президентом Росії, оскільки глава Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів.

Тим часом з’явилася інформація з того ж ряду — мовляв, США та НАТО не відкидають початок мирних переговорів щодо війни в Україні у разі, якщо Україна відвоює Херсон. Про це повідомляє La Repubblica. Акцент робиться на тому, що при цій умові Україна на переговорах буде виступати з позиції сили.

А ось президент Німеччини Штайнмаєр прямо сказав, що тількм сама Україна має вирішувати, коли йти на переговори і чого прагнути на них досягнути. 

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