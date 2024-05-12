 

У Вовчанську почалися вуличні бої

  1. 12.05.2024
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Жителі маленького прикордонного містечка Вовчанськ (3,5 тисячі мешканців до 2022 року) на півночі Харківської області масово евакуюються з населеного пункту, в якому постійно вибухають снаряди і бомби. Про це повідомляють українські засоби масової інформації, зокрема «Радіо Свобода»…

Тим часом наші захисники, які зараз воюють у цьому районі (наприклад Дениси Ярославський і Толстіков), вказують, що сьогодні ще до обіду розпочалися міські бої, а загарбники оточують Вовчанськ…

Також вони вказують, що від кордону до Вовчанська (п’ять кілометрів!) не було жодних укріплень, мінних загороджень і фортифікаційних споруд…

Але, схоже, це щонайменше не зовсім так. Західні військові експерти та OSINT-дослідники оприлюднили мапи ліній оборони Збройних сил України на півночі Харківщині. Вони таки існують (позначені жовтим кольором), але розташовані значно південніше Вовчанська – в 10-20 км від кордону.

При цьому видно, що більш потужні лінії оборони на території РФ (позначені помаранчевим кольором) розташовані на відстані 2-5 км від лінії кордону, а подекуди і зовсім поруч.

Але це означає, що або ЗСУ залишать Вовчанськ без бою, або місто буде стерте у вуличних боях, як багато інших українських населених пунктів.

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