У Вовчанську бійці ЗСУ взяли в полон окупантів

Бійці Сил оборони взяли в полон російських окупантів у нескореному прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це о 14:18 лаконічно і без подробиць повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» об 11:18 розповів про загальну ситуацію на цій ділянці фронту:

«На Вовчанському напрямку СОУ впевнено стоять на закріплених позиціях, робота у наших підрозділів вже налагоджена, орків мінусуєм стабільно добре. У нас втрати є здебільшого від методичного стирання кожного будинку артилерією і керованими авіаційними бомбами».

«Наразі початковий наступальний потенціал орків вичерпаний, зараз вони підтягують піхоту з нових резервів, щоб не посипатися там, де вже закріпилися», — резюмує Станіслав Бунятов.