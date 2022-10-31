У Вінницькій області збито російську ракету

У Вінницькій області силам ППО вдалося збити російську ракету.

Про це повідомив голова областної військової адміністрації Сергій Борзов. За його даними, уламки впали на цивільні об’єкти. Які саме — не уточнюється. Але це спричинило руйнування. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Параллельно з Вінницькою областю ворог сьогодні атакує Київщину, де є вже влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Також ППО працює в Полтавській області.

Вранці ворог обстріляв ще й Харків.

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові збили над Вінниччиною іранський дрон-камікадзе.