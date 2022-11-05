У Вінницькій області збито два дрони «Shahed-136»

Минулої ночі ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України завдали більше сімдесяти ударів по російським окупантам на Херсонському напрямку. При цьому в зоні відповідальності ОК «Південь» зенітно-ракетні підрозділи та мобільні групи ЗСУ знищили вісім іранських дронів-камікадзе «Shahed-136»: шість в Миколаївській області і два у Вінницькій.

Про це у зведенні станом на одинадцяту годину п’ятого листопада, зокрема, повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Нагадаємо, вночі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час дії Повітрянної тривоги повідомляв про атаку «Шахедів». Але потім нічого не додав — збили щось, чи ні…

Тепер зрозуміло, що наші ППО справцювали результативно.