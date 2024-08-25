У Вінницькій області через суд громаді повернули 180 га лісу

Рішенням Господарського суду Вінницької області витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення, які незаконно вибули зі спільної власності територіальних громад Вінницької області.

Про це повідомляє Вінницька облрада.

Законність рішення підтверджена постановою Північно-західного апеляційного господарського суду.

У свою чергу Вінницькою облрадою забезпечено виконання судового рішення та повернуто до спільної власності територіальних громад Вінницької області земельні ділянки лісового фонду загальною площею 179,5015 га, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості.