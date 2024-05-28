У Вінниці виявили випадки захоплення міської землі

У Вінниці поблизу ставу Поділля окремі господарі маєтків вирішили самовільно збільшити свої ділянки. Не маючи жодних законних підстав, люди огородили парканами поблизу своїх домоволодінь територію і самовільно користувалися нею.

«Йдеться про комунальні ділянки загальною площею понад 5 соток. Порушників виявили під час обстеження земель Вінницької міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Як зазначив директор департаменту земельних ресурсів ВМР Сергій Кушнірчук, згадані особи не мали жодних дозвільних документів. Вони добровільно погодились виправити ситуацію.

«Відтак земельні ділянки звільнено, паркани демонтовано, – розповів посадовець. – На жаль, випадки самовільного захоплення земель непоодинокі. Тож робота у напрямі захисту інтересів громади та запобігання порушенням земельного законодавства триває».