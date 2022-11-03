У Вінниці відновили роботу два ресторани McDonald’s

У Вінниці у четвер, 3 листопада, знову відкрилися два ресторани McDonald’s на просп. Юності, 43-а та на вул. Соборній, 51-а.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі мережі.

«Ресторани працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s.

Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям», — йдеться у повідомленні.

Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня, розповіли в мережі.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Таким чином, відтепер в Україні вже працює 51 ресторан мережі.

Нагадаємо, McDonald’s розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. 20 вересня відкрилися перші три ресторани у Києві.

Прогнозовано меню закладу з новими цінами, які є вищими, ніж до війни.

Тепер за чизбургер доведеться заплатити 52 грн., за гамбургер — 45 грн. Раніше БігТейсті коштував 112 грн., а зараз — 154 грн. Також ДаблЧізбургер коштував 61 грн., зараз же коштує 81 грн. БігМак з 69 грн підріс до 92 грн. Ціна великої Coca-cola, Sprite та Fanta (500 мл) — 40 грн.

Нове меню діятиме лише на основному прилавку, МакДрайві та МакЕкспресі.