У Вінниці пролунав потужний вибух

Фашистська Росія атакує Україну ракетами. По всій країні повітряна тривога.

О 8:21 потужний вибух пролунав у Вінниці. Звук почуло усе місто.

Наразі невідомо, був це приліт чи работа ППО. Хоча, як передає наш кореспондент, більше схоже на перше.

Тим часом командування ПС ЗСУ повідомляє, що ворог здійняв у небо 6 бомбардувальників Ту-22М. У повітрі фіксуються крилаті ракети, в тому числі і у напрямку Вінниці.

Також Росія вивела у Чорне море чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 28 ракет. Про це 26 серпня повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Додано: О 8:40 у Вінниці люди почули ще щонайменши два потужні вибухи. При цьому, важко сказати у самому місті чи за його межами.