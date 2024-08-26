У Вінниці пролунав потужний вибух

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  1. 26.08.2024
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Фашистська Росія атакує Україну ракетами. По всій країні повітряна тривога.

О 8:21 потужний вибух пролунав у Вінниці. Звук почуло усе місто.

Наразі невідомо, був це приліт чи работа ППО. Хоча, як передає наш кореспондент, більше схоже на перше.

Тим часом командування ПС ЗСУ повідомляє, що ворог здійняв у небо 6 бомбардувальників Ту-22М. У повітрі фіксуються крилаті ракети, в тому числі і у напрямку Вінниці.

Також Росія вивела у Чорне море чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 28 ракет. Про це 26 серпня повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Додано: О 8:40 у Вінниці люди почули ще щонайменши два потужні вибухи. При цьому, важко сказати у самому місті чи за його межами.

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