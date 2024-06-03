У Вінниці покращать теплопостачання сотні багатоповерхівок

Оновлять та об’єднають мережі, а також встановлять індивідуальні теплові пункти. Під час чергового засідання сесії міськради депутати затвердили грантову угоду, яка дасть можливість отримати КП «Вінницяміськтеплоенерго» до 6 мільйонів євро інвестицій від Фонду «Швеція – Україна: Підтримка Централізованого Теплопостачання», що адмініструється Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

Як вважають у Вінницькій міськраді, це досить важливий проєкт, спрямований на підвищення енергостійкості та енергозбереження.

Зокрема, до 3 мільйонів євро основне теплопостачальне підприємство міста має отримати від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) та ще стільки ж – від Шведської Агенції розвитку міжнародного співробітництва (Sida).

«Це досить важливе рішення. Фактично в перерахунку ми отримаємо майже 250 мільйонів гривень саме грантових коштів по лінії НЕФКО. З цією корпорацією ми співпрацюємо уже давно. Сьогодні ж, серед іншого, йдеться про котельню на вулиці Матроса Кішки, реконструкцію та заміну мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів. Це достатньо серйозний проєкт, спрямований на підвищення енергостійкості, енергозбереження та надання якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання», – зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час сесії 31 травня.

Як розповів директор департаменту міського господарства Роман Фурман, рішення про погодження грантової угоди дасть змогу комунальному підприємству отримати відповідне фінансування для реалізації важливого для громади проєкту.

«Для досягнення цієї угоди представники міськради та КП ВМР “Вінницяміськтеплоенерго” провели титанічну роботу, адже потрібно було відповідати низці критеріїв, які ставили перед претендентами на отримання фінансування міжнародні партнери. І ось сьогодні ми стали ще на крок ближче до запуску проєкту. Реалізація угоди дозволить суттєво покращити систему централізованого теплозабезпечення фактичного цілого мікрорайону міста. Це територія обмежена вулицями Пирогова, Матроса Кішки, Князів Коріатовичів та Марії Литвиненко-Вольгемут. В планах у поточному році виготовлення проєктно-кошторисної документації, а безпосередньо будівельно-монтажні роботи мають розпочатися уже в наступному році», – зазначає очільник департаменту.

Крім того, в будинках цього мікрорайону планують встановити 97 індивідуальних теплових пунктів. Це дозволить зменшити втрати тепла при його транспортуванні, скоротити споживання газу та електроенергії.

Вінниця уже має подібний досвід співпраці з НЕФКО. Перший проєкт був частиною програми DemoUkrainaDH, яка мала на меті продемонструвати переваги найсучасніших технологій централізованого теплопостачання та системних рішень. Тоді, у 2014 році, в межах програми DemoUkraineDH (NEFCO) проведено реконструкцію системи теплозабезпечення мікрорайону вул. Київська – вул. Остапа Вишні. Під час робіт зокрема замінили теплові мережі, реконструювали центральний тепловий пункт та встановили дев’ять індивідуальних теплових пунктів.

Крім того, свого часу в межах виконання іншої угоди – меморандуму зі Швейцарією – протягом 2013-2019 років у місті встановили ще понад 300 ІТП.

«Сьогодні, завдяки реалізації різних програм, у місті встановлено уже понад 400 ІТП, фактично йдеться про те, що кожен третій будинок з централізованим теплопостачанням облаштований ІТП. Переконаний, усі мешканці цих будинків на власному досвіді переконалися в ефективності та зручності цього технологічного рішення», – зазначає Роман Фурман.