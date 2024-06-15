У Вінниці патрульним попався водій «під кайфом»

Минулої ночі у Вінниці на Хмельницькому шосе патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, через порушення ПДР. Під час спілкування з 31-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.

Як повідомляють у патрульній поліції Вінницької області, кермувальнику запропонували пройти перевірку у лікаря-нарколога, на що він відповів відмовою.

Також у салоні перебував 34-річний пасажир, який помітно нервував. При поверхневій перевірці у чоловіка знайшли 2 поліетиленових пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору та подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожими на наркотики.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

На водія автомобіля Honda Civic патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

Нагадаємо, 2-го травня у Вінниці на Немирівському шосе за перевищення швидкості поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2111. Як виявилось, порушник перебував під дією двох наркотиків.

«Під час перевірки документів та спілкування з порушником інспектори виявили, що він був з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, з чим він погодився. В організмі кермувальника виявили канабіс та бензодіазепіни», – йшлося у повідомленні патрульної поліції.

Це не перший подібний випадок. Наприклад, наприкінці квітня на проспекті Юності у Вінниці водій автомобіля Peugeot Expert порушив ПДР. Патрульні його зупинили. Виявилось, що чоловік їздив містом під дією двох наркотиків — у його організмі виявили канабіс та амфетамін. До того ж посвідчення водія порушник не мав, оскільки позбавлений права керування на 10 років за водіння в нетверезому стані.