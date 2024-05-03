У Вінниці патрульні затримали водія під дією двох наркотиків

Вчора вдень у Вінниці на Немирівському шосе за перевищення швидкості поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2111. Як виявилось, порушник перебував під дією двох наркотиків.

Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

«Під час перевірки документів та спілкування з порушником інспектори виявили, що він був з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, з чим він погодився. В організмі кермувальника виявили канабіс та бензодіазепіни», – йдеться у повідомленні.

На 22-річного водія автомобіля ВАЗ 2111 патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП.

Це не перший подібний випадок. Наприклад, наприкінці квітня на проспекті Юності у Вінниці водій автомобіля Peugeot Expert порушив ПДР. Патрульні його зупинили.

Більше того, перевіряючи документи 35-річного кермувальника, інспектори помітили, що він має ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні доставили порушника до медичного закладу, щоб лікар-нарколог провів огляд.

Виявилось, що чоловік їздив містом під дією двох наркотиків — у його організмі виявили канабіс та амфетамін. До того ж посвідчення водія порушник не мав, оскільки позбавлений права керування на 10 років за водіння в нетверезому стані.