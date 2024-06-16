 

У Вінниці оголосили вирок чоловіку, який побив та пограбував дружину

  1. 16.06.2024
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Ввечері 24 листопада 2022 року у Вінниці, повернувшись додому на підпитку, чоловік почав бити цивільну дружину, тягнути її за волосся та ображати. Нібито конфлікт стався на ґрунті ревнощів. Потім він зв’язав співмешканці руки й ноги мотузкою та поклав на ліжко. Залишаючи будинок зловмисник ще й мобільник жертви поцупив. Наразі суд визнав його винним та призначив 7-річний термін ув’язнення.

Як повідомляють у прокуратурі та поліції Вінницької області, тоді – півтора роки тому – 32-річна жінка звільнилась завдяки голосу. Вранці вона почала кричати та кликати на допомогу. Крик почули і викликали працівників поліції.

Кривдника затримали. З тих пір 40-річний чоловік перебував під вартою у слідчому ізоляторі. Слідчі кваліфікували дії чоловіка за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж). Суд погодився і визнав його винним.

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