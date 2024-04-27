У Вінниці лише дев’ять шкіл будуть навчати старшокласників

У Вінниці затвердили план формування прогнозованої мережі закладів середньої освіти на 2026-2027 роки. Проєкт рішення відповідно до вимог законодавства та листа департаменту гуманітарної політики ОВА підготував департамент освіти Вінницької міської ради.

Він містить прогноз щодо бачення фахівцями департаменту та адміністрації шкіл мережі початкових шкіл, гімназій та ліцеїв у Вінницькій громаді з врахуванням багатьох чинників.

«Нагадаємо, що норма закону відповідно до якої прийняте рішення набуде чинності у 2027 році, коли планується перехід на 12-річну систему навчання та запровадження трирічної профільної освіти. Цей проєкт є гнучким, і залежатиме від ситуації в країні в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні департаменту.

«У 2027 році передбачається перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою академічного або професійного спрямування. Інші громади розпочали ці зміни ще протягом 2021-2023 років. Ми ж не поспішали робити такі зміни, оскільки вивчали їхній досвід. Наразі до 1 вересня 2024 року Вінницька обласна військова адміністрація має затвердити перелік ліцеїв, які змінять свій статус, тому визріла необхідність винести на розгляд сесії даний проєкт рішення», – зазначає директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Лише новина про затвердження плану викликала занепокоєння у вінничан і багато чуток. Тому лише нагадаємо, що за останні десятиліття українці пам’ятають безліч реформ середньої освіти, жодна з яких не була реалізована у повному обсязі через різні причини, переважно зміну керівництва МОН і вектору. Фактично одна незавершена реформа поступалась місцем іншій. Це так, екскурс в історію.

Щодо нинішньої реформи, то нині принципи «Нової Української Школи» (НУШ) впроваджуються не повністю. Старшокласники стикнуться з нею лише з 2027 року. Це буде так званим третім етапом.

На третьому етапі передбачається здобуття профільної освіти учнями 10-12 класів. На 1 вересня 2027-го всі заклади мають бути чітко структуровані.

«Війна дещо завадила процесу, адже під формування структурованої мережі потрібне матеріально-технічне та кадрове забезпечення. Наразі, після консультацій з освітянами, ми маємо бачення можливих перспектив кожного закладу», – пояснила виданню NaПарижі ситуацію Оксана Яценко.

Приміром, передбачається, що дев’ять вінницьких закладів мають стати ліцеями з відповідною профільною освітою. Тобто навчатимуть старшокласників. Інші будуть вчити лише учнів 1-4 класів чи 5-9 класів.

«Закон вимагав від нас до 1 вересня 2024 року затвердити прогнозований план ліцеїв. Його затвердили. Однак, чи діятиме він у 2027-му, я сказати не можу. Не питайте», – пояснила директорка департаменту.