 

У Вінниці юнаки на самокаті «налетіли» на жінку з візочком

  1. 28.05.2024
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Ввечері 24 травня у Вінниці на площі Калічанській стався жахливий інцидент. Двоє юнаків на самокаті у прямому сенсі «налетіли» на молоду жінку з дитячим візком.

Камери відеонагляду Ситуаційного центру м. Вінниця зафільмували інцидент близько 20 години.

Все відбулось біля Центрального парку. Поруч з тротуаром жінка піднімала у гору візок по велосипедній доріжці. Побачивши юнаків на електросамокаті, вона відійшла у бік, звільнивши доріжку. Хлопці спускались та набрали чималу швидкість, не втримали рівновагу і завалилися на жінку.

Як зазначили патрульні поліцейські, попередньо жінка відмовилась від написання заяви щодо цієї ситуації.

На щастя, ніхто не постраждав. Враховуючи стресовий стан та зламаний візочок, охоронці порядку допомогли мамі з дитиною і відвезли їх додому.

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