У Вінниці до Дня Незалежності відкрили виставку авторської кераміки

До Дня Незалежності України у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку авторської кераміки молодих українських мисткинь Ольги Цибулі та Устини Пужак. Виставка яка поєднує культурно-історичні ремінісценції і сучасне творче трактування.

Про це повідомляють у музеї.

В експозиції представлено 21 твір у керамічних техніках – панно, скульптуру, декоративну пластику, різні форми світильників. За концепцією авторів «виставка «Світло минулого» про історію, яка згасала, та яку ми трансформуючи на сучасний лад, намагаємось відновити та нести до людей, щоб замість тіні настало світло. Роботами ми хотіли закликати берегти нашу культуру та традиції, оскільки це – фундамент для об’єднання народу».

Мисткині беруть участь у різноманітних мистецьких заходах. Галичанка Устина Пужак спільно з Ольгою Цибулею з Вінниччини розробили Український крафтовий бренд Ceramic of fire, який активно розвивається в Україні та за кордоном.

Виставка дає можливість познайомитися з творчістю нового покоління українських митців, які шукають власну художню мову, гостро відчуваючи свою особисту причетність до минулого і до майбутнього нашої країни.

Привітати талановитих керамісток з відкриттям виставки до музею завітали працівники галузі культури, колеги – майстри народної творчості Вінниччини, у тому числі багато друзів-гончарів, митці, рідні й близькі цього неймовірного творчого тандему.