У Вінниці чоловік застрелив свою 18-річну дружину

Вінницькі правоохоронці розслідують обставини трагедії, яка напередодні сталась у квартирі однієї з багатоповерхівок. Через особистий конфлікт у двох дівчат стріляв 23-річний містянин. Згодом його тіло знайшли у Південному Бузі.

У поліції зазначають, що про стрілянину дізнались вранці 13 червня від медиків. Поранена 19-річна дівчина зателефонувала до «швидкої». Оскільки вона не могла відчинили двері квартири на 3-му поверсі, то правоохоронці змушені були залізти до неї через вікно. На підлозі вони побачили й тіло іншої дівчини з вогнепальними пораненнями.

Одразу ж правоохоронці встановили, що до злочину причетний чоловік загиблої. У ході сварки він відкрив вогонь з пістолета у помешканні, в результаті чого його 18-річна дружина загинула. Її подругу у важкому стані госпіталізували.

Після вбивства вінничанин пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Знаряддя злочину – пістолет, гільзи та інші речові докази – вилучені.

За цим фактом слідчі слідчого управління розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Усі обставини кримінального правопорушення та мотиви його скоєння встановлюються, тривають слідчі дії.

Не менш дикий випадок був на Вінниччині навесні 2021 року. Тоді правоохоронці затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці, від яких жінка померла. Зловмисником виявився житель одного із сіл Вінницького району.

Як пояснив сам підозрюваний, він побив жінку за те, що вдома закінчилася горілка. Після нанесення ушкоджень ліг спати, а коли прокинувся, то жінка вже померла.

Встановлено, що раніше чоловік систематично наносив тілесні ушкодження своїй співмешканці, про що засвідчили його односельці.