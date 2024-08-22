 

У Сумах та Черкасах пролунали вибухи

  1. 23.08.2024
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У Сумах під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Про це у п’ятницю, 23 серпня, повідомляє Суспільне.

Зокрема, кореспонденти видання у Сумах повідомили про два вибухи, які було чути у місті.

До того Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку території України ударними БпЛА. Зокрема, близько 22:30 безпілотники рухалися через Сумську область у напрямку Полтавської.

Також про вибухи повідомили у Черкаській області. Там, як вказують кореспонденти Суспільне, вибухи чули близько першої ночі. 

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного зброєння.

У ніч на 23 серпня у Черкаській області під час загрози балістики працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив  голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Моніторингові канали повідомляють, що за попередніми даними російські загарбники обстріляли Черкащину ракетами Hwasong-11G KN-23 з Північної Кореї.

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