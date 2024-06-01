У США жінці видалили пересаджену нирку свині

У США жінці видалили пересаджену генномодифіковану свинячу нирку, яку трансплантували у квітні. Орган почав втрачати здатність до функціонування, повідомив напередодні телеканал CNN.

Вказано, що 54-річна Ліза Пізано зі штату Нью-Джерсі має проблеми із серцем та нирками.

4 квітня їй встановили шлуночковий допоміжний пристрій, а 12 квітня – трансплантували генномодифіковану нирку та вилочкову залозу свині. Жінка стала другою у світі пацієнткою, якій виконали таке втручання з ниркою.

Через 47 днів нирку довелося видалили, через «унікальні проблеми в управлінні її серцево-судинним здоров’ям і функцією нирок».

«Сталося кілька випадків, коли кров’яний тиск, який забезпечувався шлуночковим допоміжним пристроєм, був недостатнім для забезпечення оптимальної перфузії (кровопостачання – ред.) нирки, що призводило до кумулятивного зниження функції нирок», – розповів Роберт Монтгомері, директор Інституту трансплантації Нью-Йоркського університету Лангоне.

За його словами, після нещодавньої біопсії нирки лікарі не виявили ознак відторгнення, але через недостатній кровотік орган був пошкоджений.

Наразі стан Лізи Пізано стабільний, їй проводять процедуру діалізу – метод очищення крові, який використовується при нирковій недостатності.

Телеканал зазначає, що ксенотрансплантація – пересадка органів тварин людям – має вирішальне значення для розв’язання проблеми дефіциту органів. Для неї медики редагують гени, щоб людський організм не розпізнав органи як чужорідні й не відторгнув їх.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у США померла перша людина, якій пересадили нирку свині. 62-річний Річард Слейман прожив із трансплантованим органом майже два місяці. Йому зробили пересадку в лікарні штату Массачусетс у березні. Хірурги тоді заявили, що, на їхню думку, свиняча нирка прослужить йому щонайменше два роки.

Команда трансплантологів лікарні заявила, що глибоко засмучена смертю чоловіка і висловила співчуття його родині. Водночас лікарі додали, що немає жодних ознак того, що смерть настала в результаті трансплантації.

У своїй заяві родина Слеймана подякувала лікарям.

«Їхні величезні зусилля під час проведення ксенотрансплантації подарували нашій сім’ї ще сім тижнів з Ріком, і наші спогади, зроблені за цей час, залишаться в наших умах і серцях», — йдеться в заяві.

Сім’я Слеймана також додала, що він переніс операцію, щоб дати надію тисячам людей, які відчайдушно потребують трансплантації.