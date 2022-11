У США вбили відомого репера Takeoff

Найнебезпечніша професія у шоу-бізнесі — репер… В США у Х’юстоні сталася трагедія з відомим репером, що виступав під ніком Takeoff. Свого часу він був учасником гурту Migos. Про це пише TMZ.

В одному із боулінг-клубів артист грав із іншим репером Quavo в кості. Між ними виникла сварка. Вогонь відкрив невідомий. 28-річний репер загинув на місці.

Крім нього, ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року в американському Лос-Анджелесі на музичному фестивалі Once Upon A Time In LA репер Drakeo the Ruler отримав ножове поранення у шию і помер.

Репер, справжнє ім’я якого Даррелл Колдуелл, зазнав нападу з боку групи чоловіків за лаштунками та отримав серйозні травми. Його доправили до місцевої лікарні у критичному стані. Через деякий час він помер. Концерт проходив на стадіоні Banc of California у Exposition Park у Лос-Анджелесі. На заході мали виступити такі хіп-хоп виконавці як Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent та YG. Зрештою концерт скасували.

В тому ж Лос-Анджелесі 10 грудня 2021 року застрелили реп-виконавця з Німеччини Вінсента Кохрана, відомого за сценічним псевдонімом Slim 400. Про це повідомляло видання TMZ. Поліція припускає, що виконавець не є жертвою вбивства на замовлення або злочинних розбирань, а просто «виявився не в той час не в тому місці». Як уточнили правоохоронці, вони отримали сигнал про стрілянину, а коли вони прибули на місце інциденту, виявили Slim 400 із вогнепальним пораненням. Його доправили до місцевої лікарні, де медики констатували смерть. Зазначається, що на момент загибелі музикантові було 33 роки.

Американського репера Зераїлу Діжону Рів’єрі розстріляли під час прямої трансляції у Instagram. Про це 13 липня 2021 року повідомив The Atlanta Journal Constitution. 21-річний співак сидів у автомобілі та розмовляв з другом через інтернет. У цей час невідомий нападник підійшов до вікна з боку водія і не менше 12 разів вистрілив прямо в хлопця, після чого втік. «Рив’єра був «випадковою мішенню», оскільки на той час у районі розгорілася стрілянина. Водночас, вони не виключають, що репер був членом банди», — зазначають у поліції.

У лютому 2020 року у Лос-Анджелесі застрелили 20-річного репера Pop Smoke. Про це повідомляла Daily Mail…